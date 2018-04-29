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Андрей Тихонов: Не нужно, чтобы болельщики «Спартака» считали меня кумиром
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Андрей Тихонов: Не нужно, чтобы болельщики «Спартака» считали меня кумиром 

Советский спорт 45 минут назад
Матчи со «Спартаком» для меня никогда не были принципиальными. Я играл против красно-белых в составе «Крыльев Советов», играл против них за «Химки».
Мне вообще всегда было жалко футболистов, которые тратили все эмоции на то, чтобы что-то кому-то доказать в своем бывшем клубе. Со мной такого не было.
Я один из тех, кого болельщики «Спартака» уважают. Кумиры часто меняются. Мне не нужно, чтобы меня считали кумиром. Вполне достаточно уважения болельщиков.
Лет 20 назад я для многих был «Андрюхой». Для кого-то и сейчас им остался, — рассказал Тихонов в интервью «Голеаде».
В составе красно-белых Андрей Тихонов 8 раз становился чемпионом России.
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