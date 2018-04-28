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Тихонов: «Матчи против „Спартака“ для меня никогда не были принципиальными»
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Тихонов: «Матчи против „Спартака“ для меня никогда не были принципиальными» 

SPORT24.ru 42 минуты назад
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал о принципиальности противостояния со «Спартаком». Будучи футболистом Тихонов с 1992 п 2000 играл за красно-белых.
«Принципиальной встреча со «Спартаком» была для наших болельщиков. Во многом из-за того, что матч переносился по срокам, и вокруг этой игры было очень много разговоров. Для меня важнее был матч со «Спартаком-2». В этой игре «Крылья» никак не могли показать отрицательный результат. Дубль красно-белых — легкая, играющая команда. Встречаться с ней всего после пары дней отдыха, было сложно.
Матчи против «Спартака» для меня никогда не были принципиальными. Я играл против красно-белых в составе «Крыльев Советов», играл против них за «Химки». Да, особые эмоции были, потому что тебе противостояла великая команда. Но что-то доказывать тренеру «Спартака» или руководителям клуба я никогда не хотел. Мне вообще всегда было жалко футболистов, которые тратили все эмоции на то, чтобы что-то кому-то доказать в своем бывшем клубе. Со мной такого не было», — рассказал Тихонов в интервью.
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