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Президент «Ромы» грубо прокомментировал инцидент с болельщиком в Ливерпуле
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Президент «Ромы» грубо прокомментировал инцидент с болельщиком в Ливерпуле 

RT на русском 24 минуты назад
Президент «Ромы» Джим Паллотта резко высказался об инциденте, который произошёл перед матчем команды в Лиге чемпионов с «Ливерпулем».
Один из болельщиков английской команды Шон Кокс подвергся нападению со стороны фанатов итальянцев, в настоящий момент он находится в искусственной коме.
«99,9% наших болельщиков — лучшие в мире. Есть лишь парочка грёбаных кретинов, которые тянут остальных вниз. У «Ромы» продолжительная история. И кучка недоумков разрушает эту историю, атакует наше наследие. Я от этого устал», — приводит слова Паллотты пресс-служба «Ромы».
Он отметил, что матчи в полуфинале Лиги чемпионов прекрасны, однако они не являются вопросом жизни и смерти.
«Я молюсь за Шона и его семью. Но настало время, чтобы порядки в Италии и Риме изменились, ведь подобное происходит слишком часто», — подчеркнул Паллотта.
Ранее сообщалось, что «Рома» может провести несколько гостевых матчей в Лиге чемпионов без болельщиков.
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