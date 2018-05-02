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Дубль Бензема принес «Реалу» третий финал Лиги чемпионов подряд
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Дубль Бензема принес «Реалу» третий финал Лиги чемпионов подряд 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Мадридский "Реал" в домашнем матче сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Об этом сообщает «Советский спорт».
На голы мюнхенцев Джошуа Киммиха и Хамеса Родригеса хозяева поля ответили дублем Карима Бензема.
Француз забил первый мяч головой после подачи Марсело, а второй закатил в пустые ворота после грубой ошибки вратаря «Баварии» Свена Ульрайха.
Лига чемпионов. 1/2 финала
"Реал" (Испания) — «Бавария» (Германия) — 2:2 (1:1)
Голы: Киммих, 3 (0:1), Бензема, 11 (1:1), Бензема, 46 (2:1), Родригес, 63 (2:2).
"Газета.Ru" вела подробную текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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