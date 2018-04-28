Нико Ковач: Ввиду состава «Баварии», мы рассчитывали на много большее

— Мы представляли, что все сложится по-другому. Мои поздравления Юппу и «Баварии». Ввиду состава «Баварии», мы рассчитывали на много большее. У нас было две хорошие возможности забить, которые мы не использовали. Если получаешь шансы в Мюнхене, то нужно реализовывать хотя бы один.

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Сегодняшнему составу «Баварии» хватило уровня, чтобы забить несколько мячей. С моей точки зрения итоговый счет слишком крупный, но ввиду наивности моей команды полностью заслуженный, — передает слова Ковача официальный сайт мюнхенской команды.

Отметим, что Ковач с 1 июля станет новым главным тренером «Баварии».

После этой игры «Айнтрахта» с 46 очками расположился на седьмое место в турнирной таблице бундеслиги. В следующем туре команда из Франкфурта примет «Гамбург».