Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария»

Хайнкесу будет тяжело: «Бавария» пропускала в последних 13 выездных матчах Лиги чемпионов, а Левандовски не может забить 4 игры подряд.

Ставки: тотал второго тайма меньше 3,5 жёлтых карточек за 1.85, «Бавария» подаст больше угловых за 2.10, индивидуальный тотал «Баварии» больше больше 6,5 угловых за 2.35, тотал второго тайма больше 1,5 голов за 2.05.

После волевой победы в Мюнхене «Реалу» хватит и ничьей, но эта Лига чемпионов уже не раз доказывала, что значимость результата первого матча в подавляющем большинстве случаев переоценивается. Один гол форы — неплохо, но и только, тем более если речь идёт о мощной «Баварии» Юппа Хайнкеса. Исход первой встречи просто определит рисунок игры стартового тайма в Мадриде: «Бавария» будет контролировать мяч и владеть территорией, а «Реал» спокойно отойдёт назад в ожидании возможностей для контратак. Играть вторым номером мадридцы умеют замечательно, так что матч должен получиться ярким и весёлым. Впрочем, встречи этих команд другими и не бывают.

Скорее всего, дебют матча получится сравнительно аккуратным: при дефиците в один мяч нет необходимости торопиться и раньше времени идти ва-банк, поэтому ждать футбола без центра поля с первых же минут игры всё же не стоит. Однако вариант «0 голов в первые 15 минут» идёт за скромные 1.50 — для столь мощных групп атаки это слишком мало, поэтому брать, пожалуй, не стоит. «Реал» остался без Иско (плечо) и Дани Карвахаля (задняя мышца бедра), что даёт «Баварии» ещё один плюс: на левом фланге обороне у мадридцев гениальный, но недисциплинированный Марсело, а на правом — Начо или вообще номинальный вингер Лукас Васкес . Мюнхенцы умеют атаковать широко, а взломать такие фланги «бланкос» более чем реально.

Тем страшнее для рекордмайстера потеря Арьена Роббена, получившего травму в дебюте первой встречи. Тогда «Баварии» не хватило именно давления на краях: Томас Мюллер на фланге играет куда менее эффективно, а запаса свежести Франка Рибери хватило только на полтора тайма. Без качественной игры на бровке пройти набравший ход «Реал» будет невероятно сложно. Помимо Роббена и Нойера у немецкого клуба не сыграет Жером Боатенг (задняя мышца бедра), Артуро Видаль (колено), и Кингсли Коман (голеностоп), под вопросом находится участие Давида Алаба. Ещё один повод для беспокойства у гостей — Роберт Левандовски : поляк не забивает в Лиге чемпионов уже 4 матча подряд, хотя раньше поражал ворота «сливочных» в промышленном масштабе. С другой стороны, никогда прежде подобная серия в турнире у польского форварда не доходила до пяти игр, так что расслабляться защите «Реала» не следует. Поскольку у мюнхенцев не будет другого варианта кроме как идти вперёд и забивать минимум два мяча, неплохо выглядят варианты с угловыми. Индивидуальный тотал гостей больше 5,5 корнеров идёт за 1.75, больше 6,5 — за 2.35, а больше 7,5 — за 3.70. Норма «Баварии» по сезону в этой Лиге чемпионов — 8 угловых, в первом матче с «Реалом» их было 10. С учётом результата первого матча, выглядит как подарок — стоит приглядеться. Ещё один вариант — «Бавария» подаст больше угловых за вполне приятные 2.10. Мадридцы забивают на протяжении 41 домашнего матча в Лиге чемпионов, а «Бавария» неизменно пропускала в последних 13 выездных матчах Лиги чемпионов, но варианты с «обе забьют» и индивидуальной результативностью хозяев стоял слишком дешёво, так что от этих ставок лучше отказаться.

За неплохие 2.05 идёт вариант «гол между 30:01 и концом первого тайма»: подопечные Юппа Хайнкеса любят увеличивать давление перед перерывом, как было и неделю назад, а это, в свою очередь, увеличивает риск контратак. Тогда на 44-й минуте Марсело сравнял счёт — для такого коэффициента вариант с мячом в конце первого тайма достоин рассмотрения. Матч будет судить турок Джюнейт Чакыр, линия по фолам и предупреждениям выглядит ровной — её лучше не трогать до «лайва». Единственный более-менее неплохой вариант — тотал второго тайма меньше 3,5 жёлтых карточек за 1.85 — напряжение будет зашкаливать, но опытный Чакыр вряд ли упустит игру из-под контроля и станет размахивать горчичниками. Линии на результат и результативность в полном порядке — не подступиться. ТБ 2,5 мяча за 1.40 — это несерьёзно. Пожалуй, неплохо смотрится вариант «тотал второго тайма больше 1,5 голов» за 2.05, но очевидной эту ставку назвать трудно.