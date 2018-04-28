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Миодраг Божович: «Еще не обсуждал с руководством свое будущее в „Арсенале“
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Миодраг Божович: «Еще не обсуждал с руководством свое будущее в „Арсенале“ 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
Миодраг Божович отметил, что обсудит с руководством «Арсенала» свое будущее на посту главного тренера команды после окончания чемпионата России. Сегодня туляки обыграли «Анжи» в 28-м туре.
— Показалось, что сегодня после суперэмоциональной игры с "Зенитом" немного не хватило именно эмоций. Так ли это?
— Не знаю… Я не видел никого среди наших игроков, кто опустил бы руки и кому было бы все равно, какой будет результат. Они все бились, по настрою ни к кому претензий быть не может. По качеству исполнения — да, было много ошибок и брака.
— Сегодня действительно прекрасно отыграл Левашов. После игры с «Зенитом», когда многие обвиняли его как минимум в первом пропущенном мяче, не проводили с ним отдельных бесед?
— А зачем? Он вратарь без большого опыта. Если бы он 2-3 года постоянно отыграл, он бы был прекрасным вратарем, и сейчас он на правильном пути, он набирается опыта. Сейчас он основной вратарь «Арсенала», и он прибавляет и в опыте, и в качестве игры. Надеюсь, что «Арсенал» решил вопрос основного вратаря на долгий срок.
— Кангва очень активен в каждом матче, когда он начнет регулярно забивать?
— Все любят тех, кто постоянно забивает. Кангва для нас очень важный игрок, ему нужно чуть-чуть спокойствия для уверенной реализации голевых моментов.
— Чаушич в каждом матче попадает в каркас ворот. Может, организовать для него музей перекладин или увеличить ворота?
— Горан в этом сезоне сыграл очень хорошо. Он настоящий профессионал и боец, и могу сказать, что я очень доволен его игрой.
— Этот сезон завершается. Были ли у вас какие-то разговоры с руководством клуба о будущем сезоне? Есть желание остаться в Туле?
— Нет, этот вопрос пока не обсуждали, будем разговаривать после окончания чемпионата. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)
Арсенал Т — Анжи
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