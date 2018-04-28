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«Ювентус» вырвал победу в матче с «Интером», забив два гола в концовке
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«Ювентус» вырвал победу в матче с «Интером», забив два гола в концовке 

Чемпионат.com 5 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 35-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал на своём поле «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.
За «Ювентус» отличились Дуглас Коста и Гонсало Игуаин, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Милана» Милан Шкриньяр. В составе гостей отличился Мауро Икарди, а авторство второго мяча записали в качестве автогола на защитника туринцев Андреа Барцальи. «Интер» с 18-й минуты играл вдесятером после того, как Матиас Весино Фалеро получил красную карточку.
«Ювентус» (88 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Интер» (66) находится на пятой строчке.
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