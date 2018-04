Рита Ора прослезилась во время выступления

27-летняя исполнительница Рита Ора выступала на музыкальном фестивале в Нидерландах. Перед тем, как исполнить песню Lonely Together, которую написал ее друг диджей Avicii, певица обратилась к зрителям.

Для меня было честью работать с тем, кто изменил мою жизнь и стал мне близким другом. И для меня очень тяжело исполнять следующую песню. Я говорю о великом Avicii, — произнесла певица со сцены.

Затем Рита и 40 000 зрителей почтили память музыканта минутой молчания. Ора едва сдерживала слезы.

