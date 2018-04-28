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Берхамов: после гола в ворота «Анжи» одноклубники в шутку звали меня Салахом
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Берхамов: после гола в ворота «Анжи» одноклубники в шутку звали меня Салахом 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник тульского «Арсенала» Кантемир Берхамов прокомментировал победу в домашнем матче 28-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:1).
«Так получилось — забили первый гол, потом чуть сбавили, сели назад, пропустили. Потом удалось снова забить. А в конце, наверное, психология сработала — сели назад, был навал — но выдержали, смогли победить.
Не звали ли меня Салахом в раздевалке? Ну, так! Было, но это шутка на один день. Думаю, подобных шуток больше не будет. Я просто подавал на дальнюю штангу, и мяч случайно залетел в ворота. Всё бывает в первый раз.
У нас была установка держать мяч, но что-то не получилось. Начали бить вперёд. Когда бежали — в принципе нормально играли. Думаю, устали в конце. «Анжи» тоже нужны очки, ведь они в зоне вылета.
У нас обычно после хороших игр, таких, как с «Зенитом», не очень получается дальше. Но сегодня нарушили «традицию» и победили. Мотивация? Наша задача — побеждать, а дальше будь что будет. Пусть это и банально, но мы не маленькие дети, все всё понимают. Это Премьер-Лига, тут каждый выходит играть. Для нас чем выше место займём, тем лучше», — сказал Берхамов.
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