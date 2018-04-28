Берхамов: после гола в ворота «Анжи» одноклубники в шутку звали меня Салахом

Полузащитник тульского «Арсенала» Кантемир Берхамов прокомментировал победу в домашнем матче 28-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:1).

«Так получилось — забили первый гол, потом чуть сбавили, сели назад, пропустили. Потом удалось снова забить. А в конце, наверное, психология сработала — сели назад, был навал — но выдержали, смогли победить.

Не звали ли меня Салахом в раздевалке? Ну, так! Было, но это шутка на один день. Думаю, подобных шуток больше не будет. Я просто подавал на дальнюю штангу, и мяч случайно залетел в ворота. Всё бывает в первый раз.

У нас была установка держать мяч, но что-то не получилось. Начали бить вперёд. Когда бежали — в принципе нормально играли. Думаю, устали в конце. «Анжи» тоже нужны очки, ведь они в зоне вылета.