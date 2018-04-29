Пресс-служба тульского «Арсенала» опубликовала в «Твиттере» видео красивого гола в исполнении полузащитника команды Кантемира Берхамова в ворота «Анжи» в домашнем матче 28-го тура российской Премьер-Лиги и поинтересовалась мнением об этом точном ударе у нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
«Мохамед Салах, ты это видел?» — поинтересовалась пресс-служба «Арсенала» у египетского футболиста в «Твиттере».
Гол Берхамова помог тульской команде одержать победу над «Анжи» со счётом 2:1.
Посмотреть видео можно в «твиттере» тульского «Арсенала».