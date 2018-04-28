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«Хаддерсфилд» — «Эвертон» — 0:2, «Бернли» — «Брайтон» — 0:0 (обзоры)
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«Хаддерсфилд» — «Эвертон» — 0:2, «Бернли» — «Брайтон» — 0:0 (обзоры) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 36-го тура английской Премьер-лиги.
"Хаддерсфилд" — «Эвертон» — 0:2  "Бернли" — «Брайтон» — 0:0
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