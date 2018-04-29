Бакка повторил достижение Фалькао

Нападающий «Вильярреала» Карлос Бакка трижды поразил ворота «Сельты» в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает Opta, форвард «жёлтой субмарины» стал вторым колумбийцем в истории, оформившим хет-трик в поединке Примеры.