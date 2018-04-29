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Бакка повторил достижение Фалькао
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Бакка повторил достижение Фалькао 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Вильярреала» Карлос Бакка трижды поразил ворота «Сельты» в матче 35-го тура чемпионата Испании.
Как сообщает Opta, форвард «жёлтой субмарины» стал вторым колумбийцем в истории, оформившим хет-трик в поединке Примеры.
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