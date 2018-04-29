День 29 апреля в истории

День памяти всех жертв применения химического оружия.

Учрежден в ноябре 2005 году по инициативе Х сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

Дата выбрана не случайно: в этот день в 1997 году вступила в силу Конвенция о запрещении химического оружия.

Международный день танца.

Этот праздник, посвященный всем стилям танца, был учрежден в 1982 году по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО . Дата выбрана в память о родившемся в этот день французском балетмейстере Жан-Жорже Новерре, который вошел в мировую историю как «отец современного балета».

Всемирный день породненных городов

Он проводится ежегодно с 1962 года в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов.

Эта международная неправительственная организация, была основана в Париже 28 апреля 1957 года. Целью федерации является содействие развитию дружественных связей между городами различных стран в экономической, культурной и образовательной сферах, а также в области медицины, защиты окружающей среды и других. Сегодня Всемирная федерация породненных городов объединяет более 3,5 тысяч городов в свыше чем 160 странах мира.

86 лет назад (1932) в СССР были созданы бригады содействия милиции (БРИГАДМИЛ).

В состав бригад принимались граждане СССР, которым уже было 18 лет и у них были рекомендации партийных, комсомольских и профсоюзных организаций. К началу 1940-х годов в рядах БРИГАДМИЛа насчитывалось уже около 400 тысяч помощников милиции.

В 1958 году на базе этой организации была создана Добровольная народная дружина.

87 лет назад (1931) в СССР была проведена первая опытная телепередача.

«29 апреля на волне 56 и 6 десятых метра будут передаваться изображения живого лица и фотографий», — сообщал Всесоюзный электротехнический институт в Москве. Механическая система для передачи изображений по радиоволнам была разработана годом ранее в лаборатории телевидения московского Всесоюзного электротехнического института.

Первые изображения были неподвижными — фотографии известных артистов и заслуженных деятелей страны. Только спустя три года вещание стало полноценным — с изображением и звуком.

95 года назад (1923) был образован Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА).

В этот день состоялся футбольный матч за первенство Москвы, в котором приняла участие новая команда — Опытно-показательная военно-спортивная площадка Всевобуча (ОППВ). Она была создана при Центральном управлении военной подготовки трудящихся, которое располагалось в Сокольническом парке Москвы.

Привычное и всем известное название — ЦСКА — клуб получил в 1960 году. На сегодняшний день в этом спортивном клубе состоят спортсмены из 126 городов России, развивается 72 вида спорта.

105 лет назад (1913) года был выдан патент на застежку — «молнию».

Её изобрел эмигрировавший в Америку шведский инженер-электрик Гидеон Сундбек.

Подобный вид застёжек для обуви были представлены еще в 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго, однако серийно они не выпускались.