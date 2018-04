Весельнцкая не могла действовать без одобрения Москвы

I know a lot about how Moscow works. And there is no way, in my estimation, that Veselnitskya is sent to Trump Tower to offer kompromat on Clinton to Trump campaign without Russian govt approval. Whether that is «collusion», I'll let others judge. https://t.co/pzzgkUYJa6

Я знаю много о том, как работает Москва. По моим оценкам, то, что Весельницкую отправили в Трамп Тауэр, чтобы предложить компромат на Клинтона штабу Трампа без одобрения российского правительства , невозможно. Является ли это «сговором», пусть судят другие. — Майкл Макфол, бывший посол США в России.

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 апреля 2018 г.

​Только что провел длинные и очень хорошие переговоры с президентом Южной Кореи Муном. Все идет очень хорошо, время и место встречи с Северной Кореей определяется. И поговорил с премьер-министром Японии, чтобы сообщить ему о ведущихся переговорах. — Дональд Трамп, президент США.

“Clapper lied about (fraudulent) Dossier leaks to CNN ” @foxandfriends FoxNews He is a lying machine who now works for Fake News CNN.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 апреля 2018 г.

​Клэппер солгал об утечках из (ложного) досье CNN. Он — машина лжи, которая сейчас работает на фейковые новости CNN.