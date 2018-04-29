Истории чемпионатов мира. Первое серебро сборной России на ЧМ

Россияне с трудом попали в плей-офф, но затем остановились в шаге от золота.

4 мая в Дании стартует чемпионат мира. В преддверии турнира «Чемпионат» запустил рубрику «Истории чемпионатов мира», в которой вспоминает яркие моменты прошлых первенств.

Сборная Суперлиги

Чемпионат мира в 2002 году прошёл в Швеции, турнир приняли сразу три города — Карлстад, Гётеборг, Йёнчёпинг. Сборная России перед этим мировым форумом успела основательно забыть, что такое выигрывать медали на чемпионатах мира. После золота в 1993 году, россияне восемь лет не могли подняться выше четвёртого места, а турниры в 2000 и 2001 годах и вовсе обернулись провалом.

Российский хоккей в то время находился в не самом лучшем состоянии, и никого не должны обманывать успешные выступления на Олимпиадах на рубеже веков. Заслуга в серебре Нагано-1998 и бронзе Солт-Лейк-Сити –2002 целиком принадлежит игрокам из НХЛ, которые редко доезжали до чемпионатов мира. Вот и на ЧМ-2002 в Швецию приехало только два бронзовых призёра состоявшейся несколько месяцев назад Олимпиады — Егор Подомацкий (не сыгравший в Солт-Лейке ни минуты) и Максим Афиногенов . Помощь из-за океана, помимо Афиногенова, ограничилась приездом его одноклубника по «Баффало» Дмитрия Калинина и перешедшего по ходу сезона в «Рейнджерс» Романа Ляшенко.

Остальные хоккеисты российской сборной представляли Суперлигу, чей уровень в те годы не позволял национальной команде на равных конкурировать с лучшими мировыми сборными. На ЧМ-2001 сборная России, также составленная в основном из игроков внутреннего чемпионата, вылетела от шведов уже на стадии четвертьфинала. На второй подряд мировой форум сборную повёз Борис Михайлов , выигрывавший, кстати, для России последний медальный турнир в 1993 году. Спустя 9 лет перед Борисом Петровичем никто не ставил задачу взять золото, после двух лет провалов нужно было вернуть нашу сборную хотя бы в четвёрку лучших.

На равных с Украиной

И после групповых этапов казалось, что эта цель невыполнима. Российская команда одержала лишь две победы в шести матчах и была в шаге от повторения кошмара ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге. Печальное дежавю усиливалось ещё и от результата стартовой игры на турнире. Россияне обыграли словенцев 8:1, а ведь с точно такого же разгрома над французами начинался и тот злосчастный чемпионат. В Швеции, правда, подопечные Михайлова выиграли и второй матч, победив Австрию 6:3, но первый же серьёзный соперник снова обыграл Россию с «сухим» счётом. В 2002 это сделали хозяева-шведы, а два года назад — американцы.

Квалификационный этап и вовсе стал для нашей команды провальным. В первой же игре россиянам доставила проблемы сборная Украины, от которой наши хоккеисты буквально «отскочили», сыграв вничью 3:3, дважды проигрывая по ходу встречи в две шайбы. Затем было поражение от финнов 0:1, и в такой маленькой разнице в счёте огромная заслуга голкипера Максима Соколова , отразившего 42 броска. В последнем матче квалификации Россия уступила словакам 4:6, и в тот же игровой день Украина обыграла австрийцев, в результате чего у жёлто-синих оказалось столько же очков, сколько и у нашей команды. Последняя путёвка в плей-офф досталась подопечным Михайлова лишь из-за лучшего соотношения забитых и пропущенных шайб, и Россия должна поблагодарить за это шведов, разгромивших Украину 7:0.

В плей-офф наша сборная вышла на чехов, которые уверенно шли по турниру без поражений. Всё шло к тому, что это будет последняя игра России на турнире, и наша команда вновь вернётся с чемпионата мира на щите.

Чудесное преображение

Сборная России впервые с ЧМ-1997 вышла в полуфинал, и это уже могло считаться для нашей команды отличным результатом. Там подопечных Михайлова ждала Финляндия, которой Россия уже проигрывала в квалификации. Йере Каралахти и Никлас Хагман дважды выводили финнов вперёд в поединке за выход в финал, но Россия оба раза отыгрывалась усилиями Дмитрия Затонского и Максима Афиногенова. Но главным героем той встречи в российской команде были далеко не форварды. Финны перебросали нашу сборную с ужасающим счётом 45-11, но Максим Соколов в тот вечер показал, возможно, свою лучшую игру в карьере. Благодаря голкиперу «Северстали» матч ушёл в овертайм, а затем и в буллитную серию, где Соколов отразил все четыре финские попытки, а Андрей Коваленко и Валерий Карпов пробили Юсси Маркканена и вывели Россию в финал.

Сто секунд Бондры и признание Соколова

Блестящие результаты в плей-офф заставили забыть все неудачи, которая Россия терпела на предыдущих турнирах, да и на ранних стадиях этого чемпионата. Наша команда обеспечила первые за 9 лет медали мирового форума, а на горизонте на расстоянии вытянутой руки замаячило золото. Соперником россиян в решающей игре стали словаки, которые перед финалом находились в отличной форме. Под руководством Яна Филца собрались игроки «золотого» поколения хоккея этой страны — Жигмунд Палффи, Петер Бондра, Мирослав Шатан Любомир Вишнёвски . Эта команда уверенно шла по дистанции чемпионата мира, в плей-офф обыграла Канаду и Швецию, и вовсе не была случайным гостем в финале.

Матч за золото вышел на загляденье. Словаки усилиями Вишнёвски и Бондры быстро вырвались вперёд на две шайбы, одну из которых Максим Сушинский отыграл только в начале второго периода. Практически сразу же Шатан в третий раз огорчил Соколова, и на второй перерыв команды ушли с весомым преимуществом словаков. Но Россия сумела отыграться в третьем периоде, шайбами отличились Владимир Антипов и оформивший дубль Сушинский. 3:3, и казалось, что равное противостояние России и Словакии не закончится в основное время. Но у Петера Бондры было иное мнение. Ровно за 100 секунд до сирены форвард «Вашингтона» забросил победную шайбу для своей команды.

Россия проиграла финал и довольствовалась серебром, но о таком результате перед турниром и по его ходу приходилось только мечтать. Нашей сборной на шведском чемпионате мира можно было гордиться. Заслуженно был отдельно отмечен главный герой россиян — голкипер Максим Соколов, показавший в плей-офф феноменальную игру. Соколов получил приз лучшему вратарю турнира, а также единственный из наших хоккеистов вошёл в символическую сборную чемпионата мира.