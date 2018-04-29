Майораль сообщил, что может покинуть «Реал»

Нападающий «Реала» Борха Майораль может покинуть команду. Об этом рассказал сам футболист. Испанец недоволен малым количеством игрового времени.

«Я уверен, что мне придется уйти в конце сезона, чтобы найти себя в другом месте. Прошло два года, а у меня было не так много практики. Думаю, мне нужно игровое время. Я молод, мне нужно играть», — цитирует Майораля Goal.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 21 официальном матче за «Реал», забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.