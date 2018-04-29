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Майораль сообщил, что может покинуть «Реал»
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Майораль сообщил, что может покинуть «Реал» 

SPORT24.ru 24 минуты назад
Нападающий «Реала» Борха Майораль может покинуть команду. Об этом рассказал сам футболист. Испанец недоволен малым количеством игрового времени.
«Я уверен, что мне придется уйти в конце сезона, чтобы найти себя в другом месте. Прошло два года, а у меня было не так много практики. Думаю, мне нужно игровое время. Я молод, мне нужно играть», — цитирует Майораля Goal.
В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 21 официальном матче за «Реал», забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
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