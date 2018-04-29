Амазонки по пятницам: Уик-энд на Трассе Америк

На проходящем сегодня Гран-при Азербайджана F1 грид-герлз не будет. А вот в Чемпионате мира MotoGP они сохранились и на последнем Гран-при Америки, проходившем в Остине (штат Техас) порадовали собравшуюся публику и пилотов своим присутствием на пит-лейн и стартовой решетке.

«Амазонки» вдохновили «Короля Техаса» Марка Маркеса на убедительную победу. На своей «Хонде» действующий четырехкратный чемпион мира уже на первом круге укатил от всех соперников и лишил гонку интриги. Чемпионат мира MotoGP 2018 продолжится на следующей неделе в испанском Хересе, и у нас появится еще одна возможность полюбоваться на очаровательных грид-герлз.

С наступающими майскими праздниками! И до следующей пятницы.