«Спортинг» вырвал победу над «Портимоненсе» и догнал «Бенфику» в турнирной таблице чемпионата Португалии

В рамках 32-го тура чемпионата Португалии лиссабонский «Спортинг» в гостях дожал «Портимоненсе», благодаря чему догнал «Бенфику» в турнирной таблице первенства. Уже в следующем туре «львы» будут принимать «орлов» и в очном матче могут сделать уверенный шаг к серебряным медалям.

"Портимоненсе" — «Спортинг» — 1:2 Голы: Фернандеш, 23 — 0:1, Фабрисио, 42 — 1:1, Фернандеш, 89 — 1:2.

"Спортинг": Руй Патрисиу, Коатес, Коэнтрау (Мишич, 68), Ристовски, Батталья (Агбеньену, 85), Желсон Мартинш, Петрович, Руис (Монтеро, 73), Фернандеш, Акунья, Дост.