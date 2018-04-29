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Стэмкос — о 2:6 с «Бостоном»: всё было хорошо, кроме счёта
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Стэмкос — о 2:6 с «Бостоном»: всё было хорошо, кроме счёта 

Чемпионат.com 19 минут назад
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал крупное поражение в первом матче серии полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции от «Бостон Брюинз» (2:6, 0-1 в серии).
«На самом деле, думаю, что всё было хорошо, кроме счёта. Вся разница заключалась в том, что «Бостон» превратил свои моменты в голы, а мы нет. Мы не использовали свои шансы», — цитирует Стэмкоса официальный «твиттере» «Тампы».
Второй матч противостояния состоится 1 мая в Тампе, начало встречи — в 02:00 мск.
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