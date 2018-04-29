«Фенербахче» громит «Касымпашу» и другие результаты 31-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 31-го тура чемпионата Турции состоялись четыре матча. Выделим гостевую крупную победу «Фенербахче» над «Касымпашей».

"Кайсериспор" — «Аланьяспор» — 1:2 Голы: Караджа, 46 — 0:1, Рик, 77 — 1:1, Дуглас, 86 (пенальти) — 1:2.

Удаление: Сэпунару (85) — «Кайсериспор».

"Сивасспор" — «Генчлербирлиги» — 1:0 Гол: Арслан, 18 — 1:0.

"Антальяспор" — «Трабзонспор» — 1:2 Голы: Гюрал, 6 — 1:0, Йылмаз, 40 (пенальти) — 1:1, Язиджи, 62 — 1:2.

"Касымпаша" — «Фенербахче» — 1:4 Голы: Соуза, 31 — 0:1, Депе, 52 — 1:1, Озбайраклы, 64 — 1:2, Вальбуэна, 74 — 1:3, Янссен, 90 — 1:4.