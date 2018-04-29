Ещё
«Фенербахче» громит «Касымпашу» и другие результаты 31-го тура чемпионата Турции
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Фенербахче» громит «Касымпашу» и другие результаты 31-го тура чемпионата Турции 

Soccer News 11 минут назад
Фото: Soccer News
В субботу в рамках 31-го тура чемпионата Турции состоялись четыре матча. Выделим гостевую крупную победу «Фенербахче» над «Касымпашей».
"Кайсериспор" — «Аланьяспор» — 1:2  Голы: Караджа, 46 — 0:1, Рик, 77 — 1:1, Дуглас, 86 (пенальти) — 1:2.
Удаление: Сэпунару (85) — «Кайсериспор».
"Сивасспор" — «Генчлербирлиги» — 1:0  Гол: Арслан, 18 — 1:0.
"Антальяспор" — «Трабзонспор» — 1:2  Голы: Гюрал, 6 — 1:0, Йылмаз, 40 (пенальти) — 1:1, Язиджи, 62 — 1:2.
"Касымпаша" — «Фенербахче» — 1:4  Голы: Соуза, 31 — 0:1, Депе, 52 — 1:1, Озбайраклы, 64 — 1:2, Вальбуэна, 74 — 1:3, Янссен, 90 — 1:4.
Soccer News: последние новости
"Саутгемптон" – "Борнмут" - 2:1, "Ньюкасл" – "Вест Бромвич" - 0:1 (обзоры) "Хаддерсфилд" – "Эвертон" - 0:2, "Бернли" – "Брайтон" - 0:0 (обзоры) Бакка повторил достижение Фалькао
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасителя России увольняют из CAS22
Кержаков назвал проблему российского футбола19
Прибывший из США хоккеист удивился отсутствию Знарка8
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение