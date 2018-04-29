Джонсон: «Тампа» поймёт, что было сделано неправильно, и перевернёт страницу

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон прокомментировал крупное поражение в первом матче серии полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции от «Бостон Брюинз» (2:6, 0-1 в серии) и поделился мыслями о продолжении серии.

«Думаю, что мы перевернём эту страницу. Мы узнаем, что сегодня произошло. Поймем, что было сделано правильно, а что неправильно и исправим ошибки», — цитирует Джонсона официальный «твиттере» «Тампы».

Второй матч противостояния состоится 1 мая в Тампе, начало встречи — в 02:00 мск.