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Джонсон: «Тампа» поймёт, что было сделано неправильно, и перевернёт страницу
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Джонсон: «Тампа» поймёт, что было сделано неправильно, и перевернёт страницу 

Чемпионат.com 8 минут назад
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон прокомментировал крупное поражение в первом матче серии полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции от «Бостон Брюинз» (2:6, 0-1 в серии) и поделился мыслями о продолжении серии.
«Думаю, что мы перевернём эту страницу. Мы узнаем, что сегодня произошло. Поймем, что было сделано правильно, а что неправильно и исправим ошибки», — цитирует Джонсона официальный «твиттере» «Тампы».
Второй матч противостояния состоится 1 мая в Тампе, начало встречи — в 02:00 мск.
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