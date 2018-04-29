ЦСКА получил от Международного совета военного спорта высшую награду — «Двойную золотую звезду»

Высшая награда Международного совета военного спорта присуждается в знак признания выдающейся работы на благо военного спорта, за преданность и верность идеалам CISM.

На торжественном концерте по случаю 95-летнего юбилея Центрального спортивного клуба Армии генеральный секретарь CISM Дорах Мамби Коита вручил ЦСКА высшую награду Международного совета военного спорта — «Двойную золотую звезду». От имени Центрального спортивного клуба Армии награду получил начальник ЦСКА полковник Артём Громов

Эта высшая награда Международного совета военного спорта присуждается в знак признания выдающейся работы на благо военного спорта, за преданность и верность идеалам CISM. Орден спортивной заслуги состоит из золотой пятиточечной звезды размером 45 мм с обозначением эмблемы CISM в ее официальных цветах, которая прикреплена к 40-миллиметровой белой ленте с двумя синими полосами. Сопровождающие знаки отличия состоят из двух золотых звезд, расположенных на 40-миллиметровой ленте.

«Для меня большая честь присутствовать на торжественном мероприятии в честь 95-летнего юбилея ЦСКА, — отметил генеральный секретарь CISM Дорах Мамби Коита. — ЦСКА — это сердце спорта в России. Представители российского армейского клуба очень часто выигрывают спортивные соревнования во всем мире. Россия — пятикратный победитель летних Всемирных военных игр, победитель Всемирных Кадетских игр. И также победитель зимних Всемирных военных игр. Я очень высоко ценю эти 95 лет ЦСКА. И находясь сегодня здесь, вижу, как сильно осуществляется поддержка спорта и в частности ЦСКА. Хочу поблагодарить начальника клуба полковника Артема Громова за приглашения меня на это торжество. От имени Международного совета военного спорта выражаю благодарность российской делегации, участвующей в Международном совете военного спорта. Полковник Громов, от имени всего Совета военного спорта хочу наградить ЦСКА за все заслуги, которые сделал российский армейский клуб в развитии военного спорта во всем мире».

После получения почетного ордена полковник Артём Громов выразил благодарность CISM.

«Хотел бы поздравить весь коллектив Центрального спортивного клуба армии с этой высокой наградой, — сказал начальник ЦСКА полковник Артём Громов. — Учитывая, что в сегодняшнем положении получить наивысший орден Международного совета военного спорта, которой не удостаивалась ни одна военная организация, это большая честь и заслуга. Спасибо».