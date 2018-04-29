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Гётце назвал своего кумира
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Гётце назвал своего кумира 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце назвал своего кумира.
Комментируя в твиттере решение капитана «Барселоны» Андреса Иньесты покинуть каталонский клуб, 25-летний немец написал: «Мой кумир. Легенда».
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