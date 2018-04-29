Лучано Спаллетти: «Арбитр принимал спорные решения. „Интер“ заслуживал большего»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти остался недоволен некоторыми решениями арбитра матча 35-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (2:3). Уже на 18-й минуте в составе хозяев был удален Матиас Весино

— Мне трудно принять это поражение. Что касается судьи, то я не думаю, что все его решения были правильными, — цитирует Mediaset Premium Спалетти. — Мы потратили много энергии, играя вдесятером. Нам не повезло, когда мы пропустили гол при счете 2:1. Если честно, наша команда заслуживала более удачного исхода.

Интер — Ювентус