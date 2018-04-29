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Лучано Спаллетти: «Арбитр принимал спорные решения. „Интер“ заслуживал большего»
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Лучано Спаллетти: «Арбитр принимал спорные решения. „Интер“ заслуживал большего» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти остался недоволен некоторыми решениями арбитра матча 35-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (2:3). Уже на 18-й минуте в составе хозяев был удален Матиас Весино.
— Мне трудно принять это поражение. Что касается судьи, то я не думаю, что все его решения были правильными, — цитирует Mediaset Premium Спалетти. — Мы потратили много энергии, играя вдесятером. Нам не повезло, когда мы пропустили гол при счете 2:1. Если честно, наша команда заслуживала более удачного исхода.
Интер — Ювентус
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