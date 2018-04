Тульский «Арсенал» — Салаху: «Ты это видел?»

Пресс-служба тульского «Арсенала» опубликовала в Твиттере видео гола полузащитника команды Кантемира Берхамова в ворота «Анжи» (2:1). При этом подпись у видео такая: " Мохамед Салах , ты это видел?". Напомним, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта забил похожий мяч в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ромы» (5:2).

@MoSalah Mohammed, have you seen this? 😱🔝⚽️ #ArsenalTula pic.twitter.com/T59eT1lpRC

— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 29 апреля 2018 г.

pic.twitter.com/qCJeaaVHur

— Difference (@Differreencee) 24 апреля 2018 г.