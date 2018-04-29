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Тульский «Арсенал» — Салаху: «Ты это видел?»
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Тульский «Арсенал» — Салаху: «Ты это видел?» 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
Пресс-служба тульского «Арсенала» опубликовала в Твиттере видео гола полузащитника команды Кантемира Берхамова в ворота «Анжи» (2:1). При этом подпись у видео такая: "Мохамед Салах, ты это видел?". Напомним, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта забил похожий мяч в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ромы» (5:2).
@MoSalah Mohammed, have you seen this? 😱🔝⚽️ #ArsenalTula pic.twitter.com/T59eT1lpRC
— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 29 апреля 2018 г.
pic.twitter.com/qCJeaaVHur
— Difference (@Differreencee) 24 апреля 2018 г.
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