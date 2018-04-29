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Турецкий болельщик легально обошёл запрет на посещение стадиона
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Турецкий болельщик легально обошёл запрет на посещение стадиона 

Чемпионат.com 50 минут назад
Во втором турецком дивизионе фанат «Денизлиспора», которому было запрещено посещение стадиона, нашёл оригинальный способ обойти запрет.
Болельщик был дисквалицифирован на год, но продолжил смотреть матчи любимой команды с помощью строительного крана, который он арендовывал на время матча.
Напомним, 19 апреля игра 1/2 финала Кубка Турции между «Фенербахче» и «Бешикташем» была прервана во втором тайме из-за потасовки между фанатами «Фенербахче» и игроками «Бешикташа», находившимися на скамейке запасных. Один из брошенных предметов попал в голову главному тренеру «Бешикташа» Шенолу Гюнешу. Турецкий специалист был доставлен в больницу, где провёл ночь, а с утра был отпущен домой.
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