Тренер «Нанта» Раньери резко отреагировал на критику со стороны президента клуба

Итальянский главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери прокомментировал критику со стороны президента французского клуба Вальдемара Кита после матча 35-го тура чемпионата Франции с «Лионом». Об этом сообщает «Советский спорт».

"Конечно, любой президент будет критиковать тебя, если ты проигрываешь. И все же если президент недоволен мной, есть только один выход", — заявил Раньери в эфире «Canal+».

"Нант" отстает от еврокубковой зоны на пять очков.

Ранее главный тренер испанской «Севильи» Винченцо Монтелла рассказал о том, кто может претендовать на пост наставника национальной команды Италии.