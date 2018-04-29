Ещё
Тренер «Нанта» Раньери резко отреагировал на критику со стороны президента клуба
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер «Нанта» Раньери резко отреагировал на критику со стороны президента клуба 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Итальянский главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери прокомментировал критику со стороны президента французского клуба Вальдемара Кита после матча 35-го тура чемпионата Франции с «Лионом». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Конечно, любой президент будет критиковать тебя, если ты проигрываешь. И все же если президент недоволен мной, есть только один выход", — заявил Раньери в эфире «Canal+».
"Нант" отстает от еврокубковой зоны на пять очков.
Ранее главный тренер испанской «Севильи» Винченцо Монтелла рассказал о том, кто может претендовать на пост наставника национальной команды Италии.
Газета.Ru: последние новости
Стали известны первые три номера на предстоящем драфте новичков НХЛ Тренер мадридского "Реала": Иньеста заслужил "Золотой мяч" Мутко заявил о завершении всех строительных работ на стадионе ЧМ-2018 в Самаре
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасителя России увольняют из CAS26
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
У чемпионки Игр-2012 украли золотую медаль
Умерла 15-летняя российская сноубордистка58
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»295
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение