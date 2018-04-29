Брозович: «Интер» уступил из-за вещей, которые от него не зависели

Хорватский полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович намекнул в своём «Инстаграме», что его команда проиграла «Ювентусу» (2:3) в матче 35-го тура чемпионата Италии из-за неких внешних обстоятельств.

«Мы отдали всех себя на поле. «Интер» не проиграл. Мы уступили из-за вещей, которые не имеют ничего общего с мастерством футболистов и играющих команд», — написал Брозович.