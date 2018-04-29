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Брозович: «Интер» уступил из-за вещей, которые от него не зависели
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Брозович: «Интер» уступил из-за вещей, которые от него не зависели 

Чемпионат.com 8 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Хорватский полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович намекнул в своём «Инстаграме», что его команда проиграла «Ювентусу» (2:3) в матче 35-го тура чемпионата Италии из-за неких внешних обстоятельств.
«Мы отдали всех себя на поле. «Интер» не проиграл. Мы уступили из-за вещей, которые не имеют ничего общего с мастерством футболистов и играющих команд», — написал Брозович.
Напомним, «Интер» играл в меньшинстве с 18-й минуты после спорного удаления Матиаса Весино Фалеро, но до последних минут вёл со счётом 2:1. «Ювентус» забил два мяча в самой концовке встречи.
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