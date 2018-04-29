Виталий Кравцов: Было не так тяжело, как может показаться

— Сегодня было не так тяжело, как может показаться, несмотря на третий матч подряд, — приводит слова Кравцова официальный сайт ФХР. — Эмоции переполняли. Мы играли на победу. Я не считаю, что сборная Австрии плохой соперник, наоборот, это очень сильная команда. Силы появлялись от того, что хочешь выиграть, показать себя, проверить себя. Все ребята понимали, что нужно выигрывать турнир. Тем более, что мы играли дома. Силы есть всегда, они находятся из ничего.

— Было видно, что вы очень радовались голу Исаева, что вы с радостью играете в хоккей. Что для вас выступление в сборной? — Честно говоря, раньше это было не очень в удовольствие, сейчас — наоборот. У нас хорошие тренеры, все ребята здорово играют. Приезжаешь с пониманием, что нужно бороться за место в составе, показывать себя с лучшей стороны, чтобы развиваться, как игрок, чтобы заявлять о себе.

Радовался голу Игоря, потому что это мой друг — радуюсь за всех своих друзей. У нас очень веселая и дружная компания: когда кто-то из нас делает успехи, остальные радуются за него, поддерживают друг друга.