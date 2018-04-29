Пьянич: я несправедливо получил первую желтую карточку в матче с «Интером»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич выразил недовольство полученной желтой карточкой во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Интером». Об этом сообщает «Советский спорт».

"Я несправедливо получил первую желтую карточку, но, конечно, могу понять решение арбитра, так как он только что удалил игрока «Интера».

Болельщики очень давили на арбитра и выпрашивали для меня вторую желтую карточку", — приводит слова Пьянича Sky Sport Italia.

Ранее туринский «Ювентус» на выезде вырвал победу над миланским «Интером» в матче 35-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2.