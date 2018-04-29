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Пьянич: я несправедливо получил первую желтую карточку в матче с «Интером»
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Пьянич: я несправедливо получил первую желтую карточку в матче с «Интером» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter «Ювентуса»
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич выразил недовольство полученной желтой карточкой во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Интером». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Я несправедливо получил первую желтую карточку, но, конечно, могу понять решение арбитра, так как он только что удалил игрока «Интера».
Болельщики очень давили на арбитра и выпрашивали для меня вторую желтую карточку", — приводит слова Пьянича Sky Sport Italia.
Ранее туринский «Ювентус» на выезде вырвал победу над миланским «Интером» в матче 35-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2.
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