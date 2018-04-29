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Юноши «СКА-Хабаровск» дали бой лидерам, но сил не хватило
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Юноши «СКА-Хабаровск» дали бой лидерам, но сил не хватило 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Москве на финале первенства России среди команд 2001 года рождения футболисты «СКА-Хабаровск» не смогли вмешаться в борьбу за награды и заняли лишь 16 место. Однако в ряде матчей дальневосточники выглядели очень неплохо, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Достаточно сказать, что на старте турнира подопечные Георгия Бычкова одолели одну из сильнейших академий страны из Краснодара — 3:1. Затем хабаровчане дали бой (хотя и проиграли) сверстникам казанского «Рубина» и питерского «Зенита». А вот дальше пошли неудачи, отбросив клуб в подвал таблицы.
— Приехав на турнир, мы были свежими, готовыми функционально, — считает Георгий Бычков. — Провели три хороших игры в группе. Затем силы, естественно, начали нас покидать: пошли травмы, карточки, некоторые игроки начали физически проседать. Есть две главные причины неудачного выступления. Первая — отсутствие ротации. Играть одним составом 6 игр на протяжении 11 дней очень тяжело. Вторая причина — отсутствие игровой практики на таком уровне. За сезон проводим 5-6 игр и едем на финал.
Примечательно, что в финальном матче турнира встретятся соперники хабаровчан по группе «Краснодар» и «Рубин».
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