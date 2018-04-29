Андрей Алтыбармакян: Сыграл в КХЛ, МХЛ, ВХЛ, в двух сборных — самый насыщенный сезон в карьере

— Миша Мальцев удачно распорядился шайбой после моего паса. Он умный центр, мы с ним здорово друг друга знаем, — приводит слова Алтыбармакяна официальный сайт ФХР. — Повезло, что так вышло — петербургские воспитанники забросили в Питере победную шайбу на домашнем турнире. Команда играла хорошо, немного не дотерпели в конце. Здорово, что выиграли.

— Тренер сказал, что ни за что не позвал бы Алтыбармакяна, если бы знал, что он дерется. — Я не думаю, что он всерьез это сказал, потому что драки — неотъемлемая часть хоккея. А я никогда не дерусь просто так. Если вижу, что двое на одного летят, я заступлюсь. Надо заступаться за товарищей.

— Сезон вышел сверхнасыщенным. — Да, я думаю, что это самый насыщенный сезон в моей карьере вообще. Я сыграл в КХЛ, МХЛ, ВХЛ, в двух сборных. Игр было много, много сил отдано. Здорово, что получается на позитивной ноте завершить его — я большой опыт получил в течение года. Думаю, вырос за этот сезон.