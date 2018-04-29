Владимир Маминов: Мы выдали очень хороший матч с «Оренбургом»

«Ребята — молодцы. Все знают, что против нас играл лидер ФНЛ. Хотя, думаю, разницу по игре никто особо не ощутил при всем уважении к „Оренбургу“. Это очень грамотная команда, закрывшаяся в плотную оборону. Моментов было больше у „Тюмени“, хотя у соперника подбор игроков на уровне премьер-лиги. Мы выдали очень хороший матч.

Я никогда не высказываюсь о судьях и к ним отношусь хорошо. Но я специально пересмотрел повтор — пенальти не было. Во втором голе и вовсе при вбрасывании аута случилось нарушение за центром поля. Игрок „Оренбурга“ отодвинул линию штрафного на 3-4 метра вперед, другой подхватил мяч и побежал. Как судья это просмотрел?