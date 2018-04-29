Владимир Федотов: Спасибо футболистам за то, что не опустили руки и вырвали победу

— Мы провели хороший первый тайм и могли увеличивать разрыв в счете, — приводит слова Федотова официальный сайт «Тюмени». — Предпосылки к этому были. Тогда концовка матча выдалась бы более спокойной. Мы начали быстро терять мяч, «Тюмень» давила и выполняла прицельные удары — наш голкипер всегда был в работе.

Напряжение вылилось в гол, но спасибо футболистам за то, что не опустили руки и вырвали победу.

— Ожидали, что «Тюмень» будет играть первым номером? — Ожидали. Видели практически все матчи «Тюмени» в этом сезоне. Команда оставляет приятное впечатление — в ней видится своей почерк.