The Sunday Times: Россия пыталась помочь на выборах лидеру британской оппозиции 

Российские боты пытались повлиять через Twitter на результаты состоявшихся в июне прошлого года досрочных выборов в Великобритании, оказывая поддержку лидеру оппозиционной партии Джереми Корбину. Об этом, как передает ТАСС, в воскресенье сообщило издание The Sunday Times по итогам расследования, проведенного совместно с университетом Суонси в Уэльсе. В общей сложности специалисты обнаружили 6,5 тысячи связанных с Россией аккаунтов, в которых за несколько недель до выборов велась активная агитация за Корбина.
По данным газеты, многие из аккаунтов имели в профиле женские английские имена, но на самом деле управлялись ботами. Примерно 90 процентов сообщений, распространенных через эти аккаунты, были в поддержку Корбина. В таком же соотношении публиковались посты с критикой в адрес правящей в стране Консервативной партии.
В Лейбористской партии, комментируя расследование, заявили, что не в курсе каких-либо автоматизированных ботов, не платили за эти услуги и не в курсе, чтобы кто-то из сторонников партии мог этим заниматься.
Напомним, в октябре прошлого года британский парламент
запросил
у Facebook данные о возможном вмешательстве России в Brexit, а также о досрочных парламентских выборах в 2017 году. Запрос основателю соцсети Марку Цукербергу направил глава парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Демиан Коллинз.
В конце 2017-го премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что британские власти серьезно относятся к вопросу «российского вмешательства в избирательный процесс или в демократические процессы в какой-либо стране». Она обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела других стран с помощью «фейковых новостей» и атак хакеров.
В начале апреля газета The Times, у которой с The Sunday Times общий владелец, сообщила о существовании доклада о так называемых
"сурковских утечках". Речь идет о найденных хакерами письмах, якобы отправленных с аккаунта, связанного с помощником президента РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым. В них излагались комплексные меры по дестабилизации политической жизни на Украине. В британском докладе говорилось, что Россия использует аналогичные подрывные методы и в отношении Лондона.
Один из авторов доклада, парламентарий от Консервативной партии Великобритании, член комитета по внешней политике Боб Сили сказал изданию: «Существуют исчерпывающие свидетельства того, что инструменты и приемы российского скрытого конфликта используются против Великобритании, США и ЕС».