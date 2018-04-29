На IV Съезде Казачьей партии РФ избрали нового председателя

«Приняты очень важные документы, организационные. Избран новый состав Политсовета, переизбран председатель, ваш покорный слуга. Избран новый руководитель Исполкома. А самое главное — приняты документы о развитии будущего партии», — отметил Николай Константинов

В Москве состоялся IV Съезд Казачьей партии Российской Федерации. Делегаты обсудили итоги партийной жизни за период с 2015 по 2017 год, решили вопросы дальнейшего развития политического объединения и провели избрание руководящих органов на новый срок полномочий.

В ходе первой части мероприятия председатель партии Николай Константинов представил участникам информацию о результатах работы. Отчет коснулся участия региональных отделений партии в избирательном процессе и продемонстрировал общую динамику партийного строительства. После состоялись прения и переизбрание центральных руководящих органов партии.

«Приняты очень важные документы, организационные. Избран новый состав Политсовета, переизбран председатель, ваш покорный слуга. Избран новый руководитель Исполкома. А самое главное — приняты документы о развитии будущего партии, по основным направлениям деятельности партии, чем должны заниматься региональные отделения, какие задачи Съезд перед ними ставит на ближайшее трехлетие», — отметил председатель Казачьей партии РФ Николай Константинов.

Кадровые решения были запротоколированы и одобрены участниками Съезда. Затем делегаты перешли к обсуждению внутренних нормативных актов и деятельности по реализации социально-политических проектов партии.