Прогноз на матч Амкар — Спартак: допустят ли «красно-белые» ещё одну осечку

«Амкар» — "Спартак" . Прогноз на матч 28-го тура российской Премьер-лиги (29.04.2018, 14:00 мск).

Московский «Спартак» всё же потерял реальные шансы на сохранение чемпионского титула, и теперь «красно-белым» нужно думать о том, чтобы удержаться в тройке лидеров, что позволит снова участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Причём желательно занимать вторую строчку, чтобы получить прямую путёвку в групповой этап, но спартаковцы пока что третьи. В Перми команде Массимо Карреры нужно обыграть сражающийся за выживание «Амкар», всё ещё находящийся в зоне переходных матчей. Букмекеры в этой встрече считают фаворитом «Спартак», оценивая чистую победу москвичей коэффициентом 1.75.

Команда

"Спартак"

47:31 "Амкар"

18:28 "Амкар"

Вадим Евсеев здорово проявил себя в первые два месяца на посту главного тренера «Амкара». Особенно пермяки с молодым тренером начали удивлять после мартовской трёхнедельной паузы. Сперва команда сенсационно обыграла в Москве «Локомотив» (2:1), а затем на Дальнем Востоке победила «СКА-Хабаровск» (2:0). Далее было два неудачных результата — поражения с одинаковым счётом 0:3 дома от «Рубина» и на выезде от ЦСКА. Но это не сломило «Амкар», который неделю назад в ключевом матче на выезде сумел обыграть «Тосно» (2:0). Теперь по крайней мере прямой вылет в ФНЛ пермякам не угрожает, и остаются шансы избежать переходных матчей.

"Спартак"

Для «Спартака» вторая половина апреля получилась просто кошмарной. Сперва москвичи проиграли в чемпионате в гостях «Уралу» (1:2), а затем обидно вылетели из Кубка России, проиграв в домашнем полуфинале в серии послематчевых пенальти «Тосно» (1:1, по пен. 4:5), упустив по ходу той встречи немало голевых моментов. Тем не менее шансы побороться с «Локомотивом» в Премьер-лиге ещё оставались, но окончательно всё рухнуло в минувший понедельник, когда «Спартак» с треском дома проиграл «Ахмату» (1:3). Всерьёз пошли разговоры о возможном увольнении Массимо Карреры, а каждая следующая осечка теперь может привести к выбыванию из лидирующей тройки, что вообще будет сродни катастрофы для клуба.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Телеканал «Наш футбол» начнёт прямую трансляцию матча «Амкар» — «Спартак» в 13:45 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция этой встречи будет проходить на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Амкар" солидно проигрывает «Спартаку» по статистике личных встреч: +3=8-16, разница мячей — 21:49. В последний раз пермяки обыгрывали «красно-белых» в августе 2014-го года. С того времени было сыграно 6 матчей, 4 из которых выиграли спартаковцы. Но в нынешнем сезоне в матче первого круга «Спартак» так и не сумел сломить сопротивление «Амкара» — матч закончился вничью 0:0.

Интересные факты

"Амкар" имеет 4-матчевую безвыигрышную серию в домашних матчах (+0=1-3, 1:8);

В последних шести матчах с участием «Амкара» забивалось не менее двух голов;

"Амкар" забил 18 голов в чемпионате. Меньше только у «СКА-Хабаровска» (16);

"Амкар" является самой скучной командой чемпионата — в матчах с его участием забивается в среднем по 1,70 гола;

В последних пяти турах «Амкар» и «Спартак» набрали по 9 очков;

"Амкар" пропустил в чемпионате 28 голов, а «Спартак» — 31 гол;

"Спартак" имеет 6-матчевую беспроигрышную серию в матчах с «Амкаром» (+4=2-0, 10:5);

"Спартак" обладает лучшей атакой чемпионата — 47 забитых голов;

"Спартак" имеет 3-матчевую безвыигрышную серию (+0=1-2, 3:6);

В последних семи матчах «Спартака» проходила ставка «Обе команды забьют»;

"Спартак" является лучшей командой чемпионата по результатам первых таймов (+15=9-3, 24:9);

"Спартак", наряду с «Анжи», является самой зрелищной командой чемпионата — в матчах с их участием забивается в среднем по 2,89 гола за игру;

Нападающий «Спартака» Промес является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом чемпионата — 14 забитых голов и 7 голевых передач.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"