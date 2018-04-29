«Спартак» отправляется в Пермь на матч с «Амкаром»

Стадион: «Звезда»

Московский «Спартак» в матче 28 тура РФПЛ встретится с «Амкаром». Команда Карреры проваливает концовку сезона, красно-белые воспринимались после зимней паузы как главные соперники «Локомотива», однако на длинной турнирной дистанции у них возникли проблемы. «Железнодорожники» неоднократно давали шансы своим преследователям, чего только стоит матч против «Амкара», который должен был состояться в Перми, но в итоге был перенесен в Москву на стадион «Локомотива». Этот гостевой матч, который в итоге стал домашним, команда Юрия Сёмина проиграла, также были потери очков в играх с «Ахматом» и «Уфой».

Казалось, что нестабильность «Локомотива» в весенней части сезона — это ключ к успеху «Спартака», который мог повторить прошлогодний результат и вырвать золото из рук красно-зеленых. Однако спартаковцы неожиданно проиграли «Уралу» и «Ахмату». К этому добавился и вылет из Кубка России от «Тосно», хотя многие, глядя на турнирную сетку, уже отправляли трофей в клубный музей «Спартака». Каррера проиграл три матча подряд, Кубок уже ускользнул из рук, в чемпионате можно лишиться даже места в тройке, если продолжать в том же духе (ЦСКА уже обошел красно-белых, "Зенит" подпирает).

Матч с «Амкаром» не будет легким для «Спартака», пермяки способны дать бой фавориту, но как ни парадоксально, на своем поле пермяки играть не могут. Они выиграли только две домашние игры (на самом деле три, так как победный матч с «Локомотивом» считается игрой дома, но по факту это была гостевая игра). В это же время за пределами Перми «Амкар» выиграл шесть раз (с учётом игры против «Локомотива»). Это не единственная команда в РФПЛ, которая дома набирает меньше очков, чем в гостях, это же можно сказать и о «Краснодаре», однако странно видеть в этом списке аутсайдера, который борется за выживание.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 27 матчей в РФПЛ: «Спартак» выиграл 16 раз, «Амкар» — 3, 8 раз была зафиксирована ничья.

Матч первого круга завершился со счетом 0:0.

"Амкар" не побеждает в Перми с 24 ноября 2017 года.

Ориентировочные составы:

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Идову, Белоруков, Сиваков, Занев, Рязанцев, Комолов, Гащенков, Оланаре, Бодул.

Прогноз на матч «Амкар» — «Спартак»:

"Спартак" — команда непредсказуемая, в данный момент может проиграть любому сопернику. «Амкар» же не лучшим образом играет в Перми, но у него также большая мотивация, так как на данный клуб находится в зоне стыков.

Букмекеры предлагают на победу «Спартака» коэффициент 1.75, на ничью — 3.70, на «Амкар» — 5.20.