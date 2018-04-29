«Спартак» возглавил гонку за лидером РФПЛ «Локомотивом»

МОСКВА, 29 апреля. / ТАСС /. Московский "Спартак" по итогам воскресных матчей 28-го тура чемпионата России по футболу обошел столичный ЦСКА и вышел на второе место в турнирной таблице. Красно-белые возглавили погоню за лидером турнира московским «Локомотивом», который, однако, уже в понедельник может досрочно обеспечить себе третьи в истории золотые медали чемпионата России.

"Спартак" открыл игровой день выездным матчем с «Амкаром» и добился победы со счетом 2:0, что позволило красно-белым подняться на второе место в турнирной таблице. За последние две недели красно-белые вылетели из Кубка страны, дважды проиграли в чемпионате и, как рассказал после встречи полузащитник Роман Зобнин , футболисты были злы на себя.

В Пермь команда прилетела без полузащитника Дениса Глушакова и помощника главного тренера Романа Пилипчука . На фоне слухов о напряженных отношениях в раздевалке красно— белых данный факт породил новые домыслы, тем более клуб не объявил состав на выезд заранее, как делает обычно. После встречи главный тренер команды Массимо Каррера сказал, что Пилипчук отправился просматривать следующего соперника команды — «Ростов», который вечером в воскресенье примет на своем поле «Тосно». Глушаков, по его словам, получил ушиб колена на тренировке в четверг, и с учетом сохранившихся болевых ощущений и синтетического покрытия на стадионе «Звезда» его решили поберечь.

"Амкар" не уступил «Спартаку» по игре и имел несколько хороших возможностей забить. Первый гол красно-белые забили на 8-й минуте после розыгрыша углового — Боккетти выиграл борьбу у защитника Михаила Сивакова и точно направил мяч головой в нижний угол. Окончательный счет установил на 81-й минуте вышедший на замену Софьян Ханни, воспользовавшийся ошибкой на выходе вратаря пермяков Артура Нигматуллина

После встречи Каррера отметил, что команда хочет провести оставшиеся встречи как можно лучше, потому что хочет доказать, что «Спартак» все еще является чемпионом страны. Зобнин отметил, что команда начнет думать о чемпионстве, если «Локомотив» оступится в матче с «Краснодаром» в понедельник.

"Зенит" и ЦСКА разошлись миром

Учитывая результат первого матча игрового дня, во встрече «Зенит» — ЦСКА обоим клубам была необходима победа для продолжения борьбы за вторую строчку турнирной таблицы, дающей право прямого участия в Лиге чемпионов.

До воскресной встречи безвыигрышная серия ЦСКА в противостоянии с «Зенитом» составляла 9 матчей во всех турнирах — 4 ничьих и 5 побед при разнице мячей 5-13. Последняя победа армейцев состоялась более четырех лет назад — 15 марта 2014 года. В очных встречах чемпионата России команды имеют по 15 побед, столько же раз был зафиксирован ничейный счет.

Уже на 18-й минуте хозяева лишились основного защитника — травму получил Бранислав Иванович, которого заменил Юрий Жирков . Команды осторожно провели первую половину встречи, а основная борьба сосредоточилась в центре поля. Из опасных моментов стоит выделить удары Антона Заболотного Константина Кучаева , но оба раза мяч прошел мимо ворот. Также стоит отметить, что армейцы трижды удостаивались желтых карточек — предупреждения от главного арбитра матча Романа Галимова получили защитники Василий и Алексей Березуцкие, а также игрок центральной линии Кристиян Бистрович.

Во втором тайме игра продолжилась в равном ключе, но ближе к его середине инициативой завладели хозяева. Череда опасных ударов от Эмилиано Ригони, Доминико Кришито и Антона Заболотного всерьез заставила поволноваться армейских болельщиков. Стоит отметить и уверенную игру голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева , который совершил несколько эффектных спасений. В итоге встреча завершилась без забитых голов.

Ничейный результат в матче в Санкт-Петербурге сыграл на руку московскому «Спартаку», который сумел обойти ЦСКА, сместив его со второго места в турнирной таблице. За два тура до конца чемпионата красно-белые опережают армейцев на одно очко и на три балла идущий следом «Зенит», который первым в группе преследователей лишился шансов на чемпионство. В оставшихся матчах ЦСКА примет на своем поле тульский «Арсенал» и махачкалинский «Анжи», «Спартак» также дома проэкзаменует «Ростов» и «Динамо», а «Зениту» предстоит гостевая встреча с «Локомотивом» и домашняя игра со «СКА-Хабаровском».

Судьба же победителя чемпионата России может решиться уже в понедельник. «Локомотив» может стать трехкратным победителем турнира, если на выезде обыграет «Краснодар». На данный момент у железнодорожников 57 очков, у «Спартака» — 53 балла и на одну игру меньше.