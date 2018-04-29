Состав сборной Швеции на чемпионате мира по хоккею — 2018

Сборная Швеции будет бороться за медали, но сможет ли она снова взять золото?

4 мая в Дании стартует чемпионат мира. Мы продолжаем цикл материалов, в которых рассказываем обо всех участниках турнира. Сегодня речь пойдёт о сборной Швеции.

История выступлений

Сборная Швеции — действующий чемпион мира, который в финале турнира в Кёльне обыграл казавшихся непобедимыми канадцев. «Тре крунур» всегда претендуют на медали самого высокого достоинства, обладая россыпью техничных нападающих и школой, которая год за годом даёт миру сильнейших защитников.

Шведы дебютировали на мировом первенстве в 1931 году, а первые медали завоевали на первом послевоенном турнире в 1947 году. В ХХ веке шведы уступали в классе сначала родоначальникам хоккея, а затем СССР, и выигрывали золото только когда кто-либо из главных соперников пропускал турнир. Так были добыты три победы в период с 1953 по 1962 год. При этом практически всегда Швеция оставалась в медалях, а с 1967-го по 1977-й ни разу не закончила чемпионат мира ниже третьего места.

В 1987 году «Тре крунур» вернули себе титул спустя 15 лет без золота, а в 1991-м и 92-м сделали это ещё дважды. Золотая медаль 2017 года стала для шведов 10-й в истории, на втором месте команда заканчивала турнир 19 раз.

Шведы зачастую уверенно проводят групповые этапы, после чего проваливаются в плей-офф, но если в сборную пачками приезжают сильнейшие игроки, как было в прошлом году, переиграть эту команду непросто.

Защищать титул сборная Швеции будет под руководством 49-летнего Рикарда Грёнборга. Игроцкая карьера наставника Швеции завершилась, толком не начавшись, когда ему было 25 лет. Он сразу же перешёл на тренерскую работу — сначала был помощником тренера в студенческой лиге США, потом возглавил юниорскую команду одной из низших лиг.

С 2006 года специалист вернулся на родину и стал работать в системе сборных команд Швеции. Сначала в качестве скаута, затем возглавлял юниорскую сборную, входил в тренерский штаб молодёжной команды, а с 2012 года стал помощником Пера Мортса в национальной сборной. За это время он помог шведам выиграть МЧМ-2012, ЧМ-2013 и серебро Олимпиады в Сочи.

Российской публике Грёнборг стал широко известен в 2014 году, когда в полуфинале чемпионата мира Олег Знарок показал ему свой знаменитый жест, проведя пальцем по горлу.

Грёнборг сменил Мортса на посту главного тренера в 2016 году, и на первом серьёзном турнире — Кубке мира — довёл сборную Швеции до полуфинала, где она уступила в овертайме сборной Европы. В 2017-м сборная Швеции выиграла мировое первенство, на Олимпиаде, правда, закрепить успех не получилось — шведы сенсационно вылетели в четвертьфинале, проиграв Германии. 2018-й может стать для него последним у руля сборной — Грёнборг мечтает поработать в НХЛ.

Состав. Монстры в защите и дебютанты в атаке

С приходом Грёнборга в сборную стали охотнее ехать игроки НХЛ. В прошлом году на мировом первенстве сыграли 19 представителей этой лиги, сейчас приехало уже 14 игроков, и тренерский штаб будет держать несколько мест в заявке до конца второго раунда плей-офф НХЛ.

Вратарская линия по сравнению с прошлым годом ослабла — Хенрик Лундквист после долгих раздумий решил не ехать в Данию, по разным причинам отказами ответили ещё несколько голкиперов. Очевидно, основным вратарём будет Магнус Хелльберг — на последних этапах Евротура он сыграл три матча из пяти.

Капитаном должен стать Микаэль Баклунд — самый старший и опытный из всех. Среди нападающих будет несколько дебютантов мировых первенств. Мика Зибанеджад в этом году стал вторым бомбардиром «Рейнджерс», набрав 47 очков, но за взрослую сборную пока не провёл ни одного матча. То же самое можно сказать про лучшего бомбардира «Анахайма» Рикарда Раккеля, форварда «Далласа» Маттиаса Янмарка, нападающего «Лос-Анджелеса» Адриана Кемпе . И это только среди тех, кому уже исполнилось 20.

Из молодых хоккеистов стоит обратить внимание на Лиаса Андерссона. Серебряный призёр и капитан шведов на МЧМ-2018 в этом году успел дебютировать в НХЛ за «Рейнджерс» и забил в первой же игре. Его партнёр по «молодёжке» Элиас Петтерссон до НХЛ пока не доехал, зато в 19 лет стал лучшим бомбардиром и снайпером Шведской лиги, MVP плей-офф и чемпионом с «Векшё». Места в составе им ещё не гарантировано, но посмотреть на молодых талантов было бы интересно.

Турнирные амбиции: защита титула

В Швеции, без сомнений, нацелены на повторение прошлогоднего триумфа. Удержаться на вершине всегда тяжелее, чем на неё забраться, тем более что команда сильно обновилась и сильнее не стала. Но за медали этот состав бороться должен.

На групповом этапе основными конкурентами шведов будут команды России и Чехии, и в нынешнем положении дел у команды Грёнборга есть хороший шанс выйти в четвертьфинал с первого места. В таком случае полуфинал практически обеспечен. Со второго или третьего места можно попасть на Канаду, США или Финляндию — североамериканцы везут в Данию сильные команды, встречаться с ними на ранних стадиях шведы явно не захотят.