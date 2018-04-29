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Алексей Никитин: «В полуфинале Кубка России болели за „Спартак“ больше, чем за себя»
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Алексей Никитин: «В полуфинале Кубка России болели за „Спартак“ больше, чем за себя» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Уфы» Алексей Никитин заявил, что болел за "Спартак" в полуфинале Кубка России против «Тосно». В решающем матче кубка страны «Тосно» встретится с «Авангардом».
— Накануне матча с «Локомотивом» «Уфа» лишилась шансов выйти в еврокубки с шестого места из-за вылета «Спартака» из Кубка России. Это сказалось на вашей мотивации?
— Сначала да, но сейчас всё нормально, — цитируют "Известия" Никитина. — Мы нашли внутреннюю мотивацию биться дальше.
— За «Спартак» болели в полуфинале с «Тосно»?
— Болели даже больше, чем за себя (улыбается).
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