Николай Писарев: Не хватает опыта игры на таких аренах, да еще в борьбе за выживание

— На всех нас давила эта серия без побед, — приводит слова Писарева официальный сайт «Олимпийца». — Плюс еще, столько болельщиков стали приходить на новый стадион. Спасибо им! Но это для нас огромная ответственность.

Нам пока не хватает опыта игры на таких аренах, да еще в борьбе за выживание… Спасибо ребятам за то, что они полностью выполнили установку. Может быть, не показали такой зрелищной игры, но сегодня самое главное было победить, добыть три очка, и мы сделали это! Мы были единым целым, хотелось бы, чтоб так было и в дальнейшем.