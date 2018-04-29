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Николай Писарев: Не хватает опыта игры на таких аренах, да еще в борьбе за выживание
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Николай Писарев: Не хватает опыта игры на таких аренах, да еще в борьбе за выживание 

Советский спорт 1 час назад
— На всех нас давила эта серия без побед, — приводит слова Писарева официальный сайт «Олимпийца». — Плюс еще, столько болельщиков стали приходить на новый стадион. Спасибо им! Но это для нас огромная ответственность.
Нам пока не хватает опыта игры на таких аренах, да еще в борьбе за выживание… Спасибо ребятам за то, что они полностью выполнили установку. Может быть, не показали такой зрелищной игры, но сегодня самое главное было победить, добыть три очка, и мы сделали это! Мы были единым целым, хотелось бы, чтоб так было и в дальнейшем.
— Сегодня впервые на «Стадион Нижний Новгород» вышли Виктор Сергеев и Радик Хайруллов. — Оба были травмированы. У Виктора сегодня был отличный момент, когда он попал в перекладину. Хайруллов тоже пока не набрал нужный игровой ритм, но это дело наживное.
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