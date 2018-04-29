Слаггфест-шоу: Марреро уничтожил Лару за 30 секунд

Don Haskins Convention Center, Эль-Пасо, штат Техас, США. Клаудио Марреро (23-2, 17 КО), слаггер из Доминиканской Республики, всего за 33 секунды уничтожил мексиканца Хорхе Лару (29-1-2, 21 КО) в рамках полулёгкого веса.

Лара не придумал ничего изобретательнее, чем состязаться с Марреро в слагг-фесте. Буквально первый же размен и левый хук доминиканца отправляет мексиканца в тяжёлый нокдаун.

Попытки Лары подняться на ноги выглядели неубедительно — пока Марреро праздновал победу, мексиканец то и дело поднимался на ноги и снова падал на настил ринга. Жуткий и одновременно ярчайший нокаут!

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Марреро-Лара (появится в скором времени)

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