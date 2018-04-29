Ещё
Киберфутболист «Тосно» остался доволен выступлением на чемпионате РФПЛ, несмотря на невыход из группы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Киберфутболист «Тосно» остался доволен выступлением на чемпионате РФПЛ, несмотря на невыход из группы 

Спорт-Экспресс 44 минуты назад
Киберфутболист «Тосно» Владислав «Lakorini» Лунев остался доволен своим выступлением на чемпионате РФПЛ по FIFA 18. 16-летний киберспортсмен в 4 матчах в группе набрал 4 очка и занял 4 место, не выйдя в плей-офф.
"Очень неплохо провел турнир. Без подготовки разгромно выиграть, забить в каждом матче и сыграть в ничью с Kefir — это сильно. Не вышел из группы по личным встречам. Завтра буду следить и переживать за ребят. Всем спасибо", — написал Лунев на своей странице в социальной сети.
Киберфутболисты «Ростова», «Локомотива» и "Спартака" вышли в плей-офф чемпионата РФПЛ
Спорт-Экспресс: последние новости
Клаудио Раньери: "Если президент "Нанта" недоволен мной, есть только один выход" Роналду, Варан и Рамос не сыграют с "Леганесом" Дмитрий Кириченко: "Один раз не пожал руку Слуцкому после замены. Было стыдно"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасителя России увольняют из CAS26
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
У чемпионки Игр-2012 украли золотую медаль
Умерла 15-летняя российская сноубордистка58
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»295
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение