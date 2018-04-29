«Баффало Сейбрз» получил первый номер выбора на драфте новичков НХЛ

«Баффало Сейбрз», « Каролина Харрикейнз » и «Монреаль Канадиенс» получили первые три номера на предстоящем драфте новичков, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

С помощью специальной лотереей была определена очередность «пика» между всеми командами, не попавшими в плей-офф (с учетом выступлений команд в регулярном чемпионате).

Выборы драфта выглядят следующим образом: первым номером на драфте будет выбирать «Баффало Сейбрз», вторыми «Каролина Харрикейнз», третьими «Монреаль Канадиенс», четвертыми «Оттава Сенаторз», пятым — «Аризона Койотис», шестым — «Детройт Ред Уингз», седьмым — «Ванкувер Кэнакс», восьмым — «Чикаго Блэкхокс», девятым — «Нью-Йорк Рейнджерс», десятым — «Эдмонтон Ойлерз».

Церемония драфата пройдет 22-23 июня в Далласе.