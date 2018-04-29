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«Баффало Сейбрз» получил первый номер выбора на драфте новичков НХЛ
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«Баффало Сейбрз» получил первый номер выбора на драфте новичков НХЛ 

SPORT24.ru 1 час назад
«Баффало Сейбрз», «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс» получили первые три номера на предстоящем драфте новичков, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
С помощью специальной лотереей была определена очередность «пика» между всеми командами, не попавшими в плей-офф (с учетом выступлений команд в регулярном чемпионате).
Выборы драфта выглядят следующим образом: первым номером на драфте будет выбирать «Баффало Сейбрз», вторыми «Каролина Харрикейнз», третьими «Монреаль Канадиенс», четвертыми «Оттава Сенаторз», пятым — «Аризона Койотис», шестым — «Детройт Ред Уингз», седьмым — «Ванкувер Кэнакс», восьмым — «Чикаго Блэкхокс», девятым — «Нью-Йорк Рейнджерс», десятым — «Эдмонтон Ойлерз».
Церемония драфата пройдет 22-23 июня в Далласе.
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