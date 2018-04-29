Джаррелл Миллер не сумел нокаутировать Жоанна Дюопа

Barclays Center, Бруклин, Нью-Йорк, США. Американский супер-пупертяж (результаты взвешивания) Джаррелл Миллер (21-0-1, 18 КО) не сумел досрочно остановить Жоанна Дюопа (37-5, 24 КО) из Франции, но победил судейским решением. Стартовые раунды Миллер ходил по пятам за ветераном из Франции, а тот всячески пытался не пропустить ничего увесистого. Но с каждым последующим раундом Дюопа выбрасывал всё больше ударов, заставляя проспекта Миллера работать на полную. В 7-м раунде американец решил, что хочет победить досрочно. А для того, чтобы убедить в этом публику, он принялся то и дело кричать «Come on!» французу. Тот, видимо, в иностранных языках не силён, т.к. по-прежнему пытался избегать боя. В те редкие моменты, когда Дюопа атаковал, Миллер лениво защищался корпусом, напоминая пасущегося бычка, отгоняющего хвостом назойливых мух. Чемпионские раунды прошли в яростной драке — два очень уставших здоровяка мутузили друг друга, но увы так никто и не упал. Судейский вердикт: 119:109, 119:109 и 117:111 в пользу Миллера.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Миллер-Дюопа (появится в скором времени)

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