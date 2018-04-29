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Дмитрий Кириченко: Прямое попадание в ЛЧ — это и серьезное финансовое подспорье, и престиж
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Дмитрий Кириченко: Прямое попадание в ЛЧ — это и серьезное финансовое подспорье, и престиж 

Советский спорт 1 час назад
«Конечно, второе место, которое дает прямое попадание в Лигу чемпионов, — это отличный результат. Третье дает шансы поучаствовать в Лиге чемпионов, но не забывайте — помимо того что это четыре лишние игры на старте сезона, очень многое зависит и от жеребьевки, от того, кто попадется тебе в соперники. А эти команды могут оказаться очень сильными. Мы почему-то считаем, что третье место изначально дает место в Лиге чемпионов, но в квалификации будет непросто. Возможно, в первом отборочном туре будут команды послабее, но на завершающей стадии перед групповым турниром могут попасться очень серьезные клубы. Это могут быть представители Англии, Испании, Германии. Поэтому в квалификации шансы пройти в групповой турнир — 50 на 50. Так что прямое попадание в ЛЧ для любой команды — тем более для такой, как ЦСКА сейчас, — это и серьезное финансовое подспорье, и престиж», — цитируют Кириченко "Известия".
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