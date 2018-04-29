Северокавказские баскетболисты добыли четыре победы по итогам сезона

Очередной сезон во втором дивизионе суперлиги баскетболисты северокавказских клубов завершили в Сибири.

Черкесский «Эльбрус» вернулся из турне по маршруту Тобольск — Барнаул, имея в активе одну викторию, а в пассиве — три поражения. Оба противостояния с «нефтехимиками» закончились победами принимающей стороны. В первый вечер любимцы местной публики одолели «горцев» со счетом 98:84, а на следующий день повторили свое достижение — 91:88.

После «горцы» отправились в Барнаул, где в первом матче безоговорочно уступили представителям клуба «АлтайБаскет» с разницей в 20 пунктов — 71:91. Однако затем дружина из Карачаево-Черкесии сумела взять реванш. В дебютном отрезке визитёры оторвались на десять баллов — 24:14. К большому перерыву «аборигены» немного сократили отставание — 36:28. Картина принципиально не изменилась и в третьей десятиминутке, которая закончилась со счетом 54:45. И в заключительном игровом отрезке южане довели дело до победы — 70:60.

Поделили очки с алтайскими гулливерами и ставропольские динамовцы. Первое рандеву осталось за хозяевами. В стартовом тайме они оформили двукратное преимущество — 32:16, но к большому перерыву южане сократили отставание — 51:39. К окончанию третьей четверти на табло горели приятные для местных болельщиков цифры 75:58. В последнем периоде визитёры совершили резкий рывок, но «аборигенам» все же удалось довести дело до нужного результата — 87:76. Но на следующий день гости отметились сатисфакцией, выиграв повторный матч с разницей в пять пунктов — 87:82.

А затем бело-голубые оформили победный дубль в Тобольске. Первый поединок закончился уверенной викторией гостей — 105:87. Второе свидание выдалось более упорным, и для выявления победителя четырех периодов не хватило — 64:64. И все же в овертайме ставропольским гастролёрам удалось дожать соперников — 72:68.

Национальное первенство в утешительной группе «Динамо» завершило на втором месте, пропустив вперед лишь московскую дружину «Руна-Баскет». А «Эльбрус» замкнул пятерку лучших.