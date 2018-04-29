Ещё
Северокавказские баскетболисты добыли четыре победы по итогам сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Северокавказские баскетболисты добыли четыре победы по итогам сезона 

АиФ Ставрополье 26 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Очередной сезон во втором дивизионе суперлиги баскетболисты северокавказских клубов завершили в Сибири.
Черкесский «Эльбрус» вернулся из турне по маршруту Тобольск — Барнаул, имея в активе одну викторию, а в пассиве — три поражения. Оба противостояния с «нефтехимиками» закончились победами принимающей стороны. В первый вечер любимцы местной публики одолели «горцев» со счетом 98:84, а на следующий день повторили свое достижение — 91:88.
После «горцы» отправились в Барнаул, где в первом матче безоговорочно уступили представителям клуба «АлтайБаскет» с разницей в 20 пунктов — 71:91. Однако затем дружина из Карачаево-Черкесии сумела взять реванш. В дебютном отрезке визитёры оторвались на десять баллов — 24:14. К большому перерыву «аборигены» немного сократили отставание — 36:28. Картина принципиально не изменилась и в третьей десятиминутке, которая закончилась со счетом 54:45. И в заключительном игровом отрезке южане довели дело до победы — 70:60.
Поделили очки с алтайскими гулливерами и ставропольские динамовцы. Первое рандеву осталось за хозяевами. В стартовом тайме они оформили двукратное преимущество — 32:16, но к большому перерыву южане сократили отставание — 51:39. К окончанию третьей четверти на табло горели приятные для местных болельщиков цифры 75:58. В последнем периоде визитёры совершили резкий рывок, но «аборигенам» все же удалось довести дело до нужного результата — 87:76. Но на следующий день гости отметились сатисфакцией, выиграв повторный матч с разницей в пять пунктов — 87:82.
А затем бело-голубые оформили победный дубль в Тобольске. Первый поединок закончился уверенной викторией гостей — 105:87. Второе свидание выдалось более упорным, и для выявления победителя четырех периодов не хватило — 64:64. И все же в овертайме ставропольским гастролёрам удалось дожать соперников — 72:68.
Национальное первенство в утешительной группе «Динамо» завершило на втором месте, пропустив вперед лишь московскую дружину «Руна-Баскет». А «Эльбрус» замкнул пятерку лучших.
АиФ Ставрополье: последние новости
Всероссийская олимпиада по 3D-моделированию прошла в «Смене» Чеченский «Ахмат» одержал первую победу под руководством нового наставника Альпинист из КБР готовится покорить одну из высочайших гор мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко победил Фрэнка Мира на Bellator27
Спасителя России увольняют из CAS29
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Умерла 15-летняя российская сноубордистка58
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»295
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение