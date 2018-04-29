Младенец попал в больницу после нападения на его отца в Кемерове. Видео

Неизвестный мужчина набросился на супружескую пару с ребенком — конфликт, произошедший вечером в минувшую субботу, 28 апреля, на улице Дегтярева в Кемерове, попал на видео.

На записи видно, как мужчина напал на отца семейства, державшего в руках люльку с грудным ребенком. В ходе завязавшейся драки младенец упал на землю и мать не сразу смогла забрать его и перенести в безопасное место.

Очевидцы сумели разнять дерущихся, однако это удалось им далеко не сразу.

После окончания противостояния нападавший скрылся, но через некоторое время он был задержан прибывшими правоохранителями.