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Младенец попал в больницу после нападения на его отца в Кемерове. Видео
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Младенец попал в больницу после нападения на его отца в Кемерове. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Неизвестный мужчина набросился на супружескую пару с ребенком — конфликт, произошедший вечером в минувшую субботу, 28 апреля, на улице Дегтярева в Кемерове, попал на видео.
На записи видно, как мужчина напал на отца семейства, державшего в руках люльку с грудным ребенком. В ходе завязавшейся драки младенец упал на землю и мать не сразу смогла забрать его и перенести в безопасное место.
Очевидцы сумели разнять дерущихся, однако это удалось им далеко не сразу.
После окончания противостояния нападавший скрылся, но через некоторое время он был задержан прибывшими правоохранителями.
"Сотрудники полиции выяснили, что между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, и 23-летний зачинщик несколько раз ударил оппонента, который в результате выронил из рук сумку-переноску с ребенком. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение ", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
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